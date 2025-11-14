La cita es mañana, sábado 15 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en España N° 3049. Un espacio con entrada libre y gratuita para apoyar la creatividad y el talento local.

La comunidad está invitada a disfrutar de una tarde dedicada al talento local en la Flor de Feria, Edición N°2. Este evento se presenta como una oportunidad única para encontrar productos originales y apoyar a quienes crean con sus manos.

Día: Mañana, sábado 15 de noviembre .

Hora: A partir de las 15:00 horas .

Lugar: España N° 3049.

¿Qué encontrar en la Feria?

Con entrada libre y gratuita, los visitantes podrán recorrer diversos puestos que ofrecen:

Productos artesanales y únicos.

Regalos originales .

Emprendimientos locales de diversos rubros.

La feria es una excelente ocasión para compartir un momento en comunidad y fomentar la economía popular.