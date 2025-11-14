La cita es mañana, sábado 15 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en España N° 3049. Un espacio con entrada libre y gratuita para apoyar la creatividad y el talento local.
La comunidad está invitada a disfrutar de una tarde dedicada al talento local en la Flor de Feria, Edición N°2. Este evento se presenta como una oportunidad única para encontrar productos originales y apoyar a quienes crean con sus manos.
Día: Mañana, sábado 15 de noviembre.
Hora: A partir de las 15:00 horas.
Lugar: España N° 3049.
¿Qué encontrar en la Feria?
Con entrada libre y gratuita, los visitantes podrán recorrer diversos puestos que ofrecen:
Productos artesanales y únicos.
Regalos originales.
Emprendimientos locales de diversos rubros.
La feria es una excelente ocasión para compartir un momento en comunidad y fomentar la economía popular.