Manifestó el púgil profesional olavarriense (radicado actualmente en Daireaux), Luis Roberto “El Fabuloso” Mato; quien estará combatiendo mañana viernes 16 de Abril ante el pampeano Mauro Alex Perouene en Santa Rosa, La Pampa.

“La pandemia por Covid-19 no me ha afectado, ya que tengo el gimnasio en mi casa y estoy entrenando bien duro; preparándome para esta clases de combates”, expresó “El Fabuloso” Mato. En este sentido, agregó que “física y mentalmente estoy muy bien preparado para volver a pelear”.

Por su parte y consultado sobre su próximo rival, Mauro Perouene, el boxeador de 33 años dijo que “es un zurdo que me puede complicar el combate en cualquier momento. Pero yo estoy bien preparado para este tipo de peleas y de arriba no se la va a llevar”. Asimismo, remarcó que “voy a ir directamente a buscar la pelea y dar un buen espectáculo como lo he dado en cada presentación (…) Imagino que se me tiene que dar, y quiero ganar”.

Finalmente y sobre el objetivo boxístico a futuro, Roberto Mato (quien tiene a Verónica Prunesti y Roberto “Tito” Videla como entrenadores) manifestó que “con todos las batallas que he tenido, quiero pelear por un título argentino, que es mi gran sueño. Siempre estoy listo para combatir y, si Dios quiere, voy a llegar a tener una posibilidad de pelear por un título”.

Mañana viernes, en el combate estelar del festival de box que se desarrollará en el Estadio “Mateo Calderón” de Santa Rosa, La Pampa; Luis Roberto “El Fabuloso” Mato (33 años, de Olavarría -radicado en Daireaux- con un récord de 9 triunfos, 15 derrotas y 5 empates) se enfrentará con Mauro Alex Perouene (23 años, de Santa Rosa -La Pampa-, récord de 11 victorias, 3 derrotas y 1 empate). Mencionada pelea profesional estará encuadrada en la Categoría Super Pluma y será a la instancia de 6 rounds.