Finalmente, Maximiliano Wesner asumió formalmente como intendente del Partido de Olavarría

El acto protocolar se desarrolló en el Teatro Municipal, ante un importante marco de público.

En la tarde de este martes Maximiliano Wesner asumió formalmente como intendente municipal del Partido de Olavarría, en un emotivo acto protocolar que se desarrolló ante un Teatro Municipal colmado de público.

El tradicional y emblemático espacio municipal fue sede de la sesión del Concejo Deliberante convocada especialmente para la asunción de Wesner como jefe comunal y la toma de juramento de los funcionarios que integran su equipo de gobierno.

De la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante participaron los ediles de todos los bloques, encabezados por el presidente del cuerpo, Guillermo Santellán.

También estuvieron presentes ex intendentes, funcionarios y ex funcionarios de la ciudad, la región y la Provincia, como así también jefes comunales y legisladores de la séptima sección electoral, representantes de Fuerzas de Seguridad, del Consejo Escolar, de instituciones y entidades de la ciudad y público en general.

El orden del día se inició con el correspondiente izamiento de la bandera nacional, que recayó en manos de la concejal Belén Abraham, lo que sirvió de antesala a la convocatoria a Wesner a que se acerque al estrado para jurar como intendente del Partido de Olavarría, lo cual motivó un emotivo aplauso de todos los presentes. Luego se procedió a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, fue el encargado de tomar juramento a Maximiliano Wesner como intendente del Partido de Olavarría.

Luego, fue el flamante jefe comunal quien tomó juramento a cada uno de los funcionarios y funcionarias que lo acompañarán en la gestión municipal.

Al tomar la palabra Maximiliano Wesner abordó la compleja situación que le tocó afrontar a Olavarría en sus primeros días de gestión ante los temporales de viento y lluvia que azotaron al Partido.

Al respecto expresó: “Estos 2 eventos en menos de 48 horas tuvieron una magnitud y una capacidad de daño únicas en los últimos 30 años. Fueron días difíciles, de mucha actividad pero sin dudas la solidaridad de los olavarrienses fue determinante y eso nos llena de orgullo, logramos trabajar en equipo, de manera organizada, por y para los olavarrienses, y es así cómo lo haremos cada día”.

Y agregó: “Quiero destacar el trabajo en equipo y la predisposición de todas las personas que se pusieron a trabajar día y noche. También quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof que puso a disposición todo su gabinete para trabajar en conjunto, además del envío de personal de Defensa Civil y Bomberos de provincia, maquinas viales, herramientas y materiales”.

Luego, el intendente mencionó los lineamientos que guiarán su gestión, algunos de los cuales ya han quedado plasmados en estas dos primeras semanas al frente del municipio.

“Trabajaremos con la misma responsabilidad y compromiso con que lo hicimos hasta ahora, venimos a continuar con lo que creemos que se hizo bien y a mejorar todo lo que se pueda mejorar”, subrayó Maximiliano Wesner.

En la continuidad de su intervención agradeció a los “los vecinos y vecinas que depositaron su confianza”, su familia y sus “compañeros de trabajo y de militancia”.

Por último, enfatizó: “Sin dudas tenemos un enorme desafío, no será fácil, sabíamos que no lo sería, pero confiamos en nuestra capacidad de trabajo, en nuestra capacidad de transformación, en nuestra vocación de servicio. Vinimos a trabajar, a trabajar en equipo, en conjunto con las instituciones, con el sector público y privado y a ponernos a disposición de los vecinos, no tengo dudas de que vamos a poder revertir esta situación”.

Y concluyó: “No vinimos a cumplir nuestros sueños individuales, personales, nos guía la convicción de que podemos vivir en un lugar mejor. Quiero decirles que creo en la política como herramienta de transformación, pero eso solo no alcanza, necesitamos del apoyo de toda la comunidad, de todos los sectores, sin importar cómo piensen, nos tiene que guiar el amor por Olavarría”.

Organigrama

El nuevo esquema de gobierno quedó conformado de la siguiente manera:

Jefatura de Gabinete: Mercedes Landívar

_ Subsecretaría de Comunicación: Lucía Palacios

-Subsecretario de Dirección Médica: Dr. Gustavo Rago

-Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud: Florencia Lestrada

-Subsecretario de Administración: Ramón Tiseira

-Subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación: Natalia Álvarez

-Asesor de Planificación de Políticas Sanitarias: Héctor Trebucq

Secretaría de Desarrollo de la Comunidad: Cristian Daniel Delpiani

_ Subsecretaría de Desarrollo Social: María José Maidana

_ Subsecretaría de Protección Integral de Derechos: Milagros Pianciola

_ Subsecretaría de Cultura y Educación: Norberto Almeida

_ Subsecretaría de Deportes: Juan Pablo Arouxet

Secretaría de Economía y Hacienda: Eugenia Bezzoni

_ Subsecretaría de Economía y Hacienda: Ubaldo García

Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos: Orfel Fariña

_ Subsecretaría de Mantenimiento y Obras Públicas: Carlos Bettiga

Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo: Gastón Sarachu

_ Subsecretaría de Empresas e Inversiones: Bernardo Baldino