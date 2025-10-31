Finalizó el contrato de concesión entre el Municipio y Coopelectric

El Contrato de Concesión de Servicios Públicos entre la Municipalidad y la Cooperativa, que data de 1997, finalizó su plazo de vigencia definitivo hoy, 31 de octubre de 2025. El Municipio instruyó a Coopelectric a mantener la prestación de los servicios hasta la culminación del proceso de regularización.

El Municipio de Olavarría emitió un comunicado informando la finalización del plazo de vigencia del Contrato de Concesión de Servicios Públicos que regía entre la Municipalidad (Concedente) y la Cooperativa (Concesionaria), suscripto originalmente el 31 de octubre de 1997.

Fecha de Finalización: Hoy, 31 de octubre de 2025 .

Hoy, . Motivo: Cumplimiento del plazo contractual establecido, que incluía una duración original de 25 años más una prórroga automática de 3 años, según el Artículo 3 y 5 del contrato.

Continuidad Obligatoria de los Servicios

A pesar de la culminación del plazo contractual, el Municipio, en cumplimiento con el Artículo 5 del Contrato de Concesión, ha instruido a la Cooperativa a garantizar la continuidad de la prestación:

Se instruye a la Cooperativa a mantener la prestación del servicio en las mismas condiciones, calidad y obligaciones que hasta el día de la fecha, hasta tanto se culmine el proceso correspondiente de regularización en la que se evalúe un nuevo contrato o una nueva adquisición.

Esta continuidad en la distribución de energía eléctrica, agua potable y demás servicios anexos es obligatoria hasta la efectiva finalización del proceso de reversión o una nueva adjudicación.

Notificaciones Oficiales

El Municipio confirmó que ya se ha notificado oficialmente de esta finalización contractual a las siguientes entidades:

El Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (en su carácter de Concesionaria).

(en su carácter de Concesionaria). El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).