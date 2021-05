Finalizó con gran éxito el V Taller de Bioarqueología y Paleopatología

Desde la organización destacaron que durante las jornadas del evento científico se superaron todos los desafío de la virtualidad y se logró una dinámica de trabajo “fluida y amena”. La Tafonomía fue la estrella del Taller.

El V Taller de Bioarqueología y Paleopatología, organizado por el Departamento de Arqueología y la Unidad Ejecutora INCUAPA CONICET, cerró este jueves luego de cuatro jornadas dedicadas a analizar y discutir problemas que enfrentan de manera diaria investigadores/as de Argentina y otros países de Latinoamérica y Europa.

Desde la comisión organizadora reflejaron que el balance realizado a lo largo de estos días fue totalmente positivo. Quienes integran este comité son el Dr. Gustavo Flensborg, la Dra. Mariela González, el Dr. Cristian Kaufmann, la Lic. Rocío Guichón Fernández, el Dr. Ricardo Guichón y el Dr. Jorge A. Suby.

“El taller siempre tiene su riqueza porque es presencial y ahí es cómo se da todos los formatos, de hecho las cuatro ediciones anteriores fueron presenciales, y esto es un desafío”, refirió el Dr. Flensborg acerca de la virtualidad. Sin embargo rescató que el soporte técnico ofrecido desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y la solidaridad de todos los expositores/as y participantes permitieron que las actividades sean “verdaderos talleres”.

Los organizadores/as destacaron además que la virtualidad permitió que participen en el V TNBP investigadores/as de otros lugares del mundo, como fueron de Paraguay, Brasil, México, Holanda, España y Portugal.

Problemas y desafíos

Acerca del nacimiento de estos talleres, el Dr. Flensborg expuso que “surgieron con la necesidad justamente de charlar problemas. En un congreso tenés que mostrar el resultado, la investigación completa. Acá venís a traer los problemas y charlarlos entre todos. Ese es el espíritu del taller”.

Detalló que, entre los ejes de la quinta edición del TNBP se trataron problemas como “dificultades que nos encontramos cuando analizamos restos humanos, por ejemplo, estimar el sexo y edad de muerte del individuo”.

Ante esto “los antropólogos forenses tienen bastantes técnicas y herramientas pero cuando vamos a contextos arqueológicos de poblaciones muy antiguas o antiguas se nos dificulta porque los métodos no son aplicables directamente. Y es nuestro pilar, si no conoces cuál es el sexo y la edad de muerte de esos individuos no podés continuar con todos los análisis que siguen”, refirió.

La Tafonomía: la estrella

El Dr. Flensborg refirió por otra parte que hubo “una cuestión que nos gustó desarrollar y que antes nunca se había tratado, en las ediciones previas, que es el de los Procesos de formación de sitios y Tafonomía”. El INCUAPA cuenta con un equipo especializado en esta disciplina liderado por la Dra. María Gutiérrez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales.

Cuando se trató esta temática en el V TNBP hubo muy buena convocatoria y mucho interés por parte de los y las talleristas.