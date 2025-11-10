Cuatro clubes se consagraron campeones en las categorías de la Liga de Fútbol de Olavarría en las finales disputadas en el Estadio Domingo Francisco Colasurdo.

Las Finales Anuales del Fútbol Formativo, organizadas por el Departamento de Fútbol Menor de la Liga de Fútbol de Olavarría, se definieron en el Estadio Domingo Francisco Colasurdo, con cuatro clubes repartiéndose los títulos en las distintas divisiones.

Campeones por Categoría (Finales del 8 de Noviembre)

Categoría Partido Resultado Campeón Novena División El Fortín vs. Racing 4 – 0 El Fortín Octava División Ferro vs. Racing 0 – 0 (Penales: 2-4) Racing Sexta División Estudiantes vs. Ferro 2 – 1 Estudiantes Séptima División Ferro vs. Embajadores 4 – 0 Ferro

Campeones Anteriores

Cabe recordar que las categorías más grandes ya habían definido sus campeones:

Décima División: El Fortín

Quinta División: Estudiantes

Fuente: Leo Barrionuevo, Face Club El Fortín, Prensa Ferro y Prensa CAE