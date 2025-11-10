Cuatro clubes se consagraron campeones en las categorías de la Liga de Fútbol de Olavarría en las finales disputadas en el Estadio Domingo Francisco Colasurdo.
Las Finales Anuales del Fútbol Formativo, organizadas por el Departamento de Fútbol Menor de la Liga de Fútbol de Olavarría, se definieron en el Estadio Domingo Francisco Colasurdo, con cuatro clubes repartiéndose los títulos en las distintas divisiones.
Campeones por Categoría (Finales del 8 de Noviembre)
|Categoría
|Partido
|Resultado
|Campeón
|Novena División
|El Fortín vs. Racing
|4 – 0
|El Fortín
|Octava División
|Ferro vs. Racing
|0 – 0 (Penales: 2-4)
|Racing
|Sexta División
|Estudiantes vs. Ferro
|2 – 1
|Estudiantes
|Séptima División
|Ferro vs. Embajadores
|4 – 0
|Ferro
Campeones Anteriores
Cabe recordar que las categorías más grandes ya habían definido sus campeones:
- Décima División: El Fortín
- Quinta División: Estudiantes
Fuente: Leo Barrionuevo, Face Club El Fortín, Prensa Ferro y Prensa CAE