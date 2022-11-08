Fin de semana a puro ciclismo en Tapalqué

El pasado sábado 5 y el domingo 6 de noviembre, hubo doble fecha del ciclismo zonal en la localidad bonaerense de Tapalqué, en el marco de la “Fiesta del Pueblo”. Hubo destacada labores de los pedalistas olavarrienses.
CLASIFICACIONES FINALES:
SÁBADO 5/11
MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º MARIO DEL GIORGIO (BENITO JUÁREZ)
2º NICOLÁS PEREYRA (TAPALQUÉ)
3º CARLOS ROLDÁN (AZUL)
4º GUSTAVO FABRE (BENITO JUÁREZ)
5º GUSTAVO CONTRERAS (AYACUCHO).
MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º SAYAGO (ALVEAR)
2º ADRIÁN CASTRO (OLAVARRÍA)
3º CRISTIAN ORTÍZ (OLAVARRÍA)
4º PÉREZ (AZUL)
5º ERRIPA (OLAVARRÍA).
DAMAS
1º LILI BIALAS (PEHUAJÓ)
2º CHARO POSEE (OLAVARRÍA)
3º SELVA PAGANO (RAUCH)
4º TANIA PONCE DE LEÓN (TAPALQUÉ)
5º VALENTINA OLIVÁN (OLAVARRÍA).
MÁSTER “D” Y “E”
1º DAVID YOUNG (CHASCOMÚS)
2º ARGENTINO FONTANA (CARLOS CASARES)
3º JUAN GARCÍA (GONZÁLEZ CHÁVEZ)
4º FRANCISCO POSSE (OLAVARRÍA)
5º CARLOS TOLOSA (SALADILLO)
MÁSTER “C”
1º CARLOS PIAZZA (AZUL)
2º OSCAR VALETUTTO (OLAVARRÍA)
3º FABIÁN AMOZ (AYACUCHO)
4º JUAN YOUNG (CHASCOMÚS)
5º WALTER SAN MARTÍN (OLAVARRÍA).
MÁSTER “B”
1º DIEGO TORRES (ARRECIFE)
2º MAURICIO MAZZANTE (AZUL)
3º GUSTAVO PORTA (TANDIL)
4º MARCELO BORNEO (AZUL)
5º MARTÍN GARCÍA (ALVEAR).
ÉLITE I – II
1º LEANDRO TOCHA (PEHUAJÓ)
2º ALEXIS MIRANDA (MAR DEL PLATA)
3º JONATHAN AGUIRRE (BALCARCE)
4º ROBLEDO CRUZ (ALVEAR)
5º JUAN BONZON (MAR DEL PLATA).
MÁSTER “A” JUNIOR
1º CRISTIAN ROLDÁN (OLAVARRÍA)
2º DAMIÁN ALMIRÓN (LOBERÍA)
3º DAVID ALEGRE (LAS FLORES)
4º JONATHAN MAGNO (TAPALQUÉ)
5º DIEGO BACILOTTE (TAPALQUÉ).
DOMINGO 6/11
MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º NICOLÁS PEREYRA (TAPALQUÉ)
2° OSCAR VILLAREAL (ALVEAR)
3º GUSTAVO FAURET (BENITO JUÁREZ)
4º LUCIANO FERRO (OLAVARRÍA)
5º GUSTAVO CONTRERAS (AYACUCHO).
MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º FACUNDO ULLOQUE (TAPALQUÉ)
2º ELÍAS PÉREZ (AZUL)
3º NICOLÁS OLANDE (OLAVARRÍA)
4º SAYAGO ALONSO (ALVEAR)
5º ADRIÁN CASTRO (OLAVARRÍA).
DAMAS MAYORES
1º SELVA PAGANO (RAUCH)
2º MARITA RÍOS (JUNÍN)
3º LILI BIALAS (PEHUAJÓ).
DAMAS MENORES
1° LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA)
2° LUJÁN BARRA (TAPALQUÉ)
3° CHARO POSSE (OLAVARRÍA)
4° SELVA PAGANO (RAUCH)
5° MARITA RÍOS (JUNÍN).
MÁSTER “D”
1º ADRÍAN GARCÍA (VENADO TUERTO)
2º ARGENTINO FONTANA (CARLOS CASARES)
3º GUSTAVO ALBORSEN (BANFIELD)
4º LUCIO ROMERO (LOBERÍA)
5º GUSTAVO RUÍZ (SALADILLO).
MÁSTER “E”
1° JUAN GARCÍA (GONZALEZ CHAVEZ)
2° HUGO FLORES (TRES ARROYOS)
3° NESTOR CERRUDO (AZUL)
4° PEDRO PAGANO (RAUCH)
5° OSVALDO LUCERO (AZUL).
MÁSTER “C”
1° OSCAR VALETUTTO ( OLAVARRIA)
2º CARLOS PIAZZA (AZUL)
3º MIGUEL OCANTO (AZUL)
4º FABIÁN AMOZ (AYACUCHO)
5º SERGIO CAMPIONE (CARLOS CASARES)
6º WALTER BENITO (OLAVARRÍA).
MÁSTER “B”
1º MAURICIO MAZZANTE (AZUL)
2º FEDERICO GÓMEZ (TAPALQUÉ)
3º FERNANDO VIGNAU (AZUL)
4º MARCELO BORNEO (AZUL)
5º GUSTAVO PORTA (TANDIL)
6° JAVIER BURGOS (AYACUCHO)
7° CLAUDIO FLORES (TRES ARROYOS).
ÉLITE I – II
1º LEANDRO TOCHA (PEHUAJÓ)
2º CRUZ ROBLEDO (ALVEAR)
3º JUAN BONZON (MAR DEL PLATA)
4º JORGE CEJAS (OLAVARRÍA)
5º CLAUDIO MARTÍNEZ (NECOCHEA)
6° JONATHAN MAGNO (TAPALQUÉ)
7° DAMIÁN ALMIRÓN (LOBERÍA).
MÁSTER “A” JUNIOR
1º JORGE CEJAS (OLAVARRÍA)
2º JONATHAN MAGNO (TAPALQUÉ)
3º DAMIÁN ALMIRÓN (LOBERÍA)
4º FRANCO LEGUIZAMÓN (OLAVARRÍA)
5º MARIANO HERRERA (TAPALQUÉ).
Fuentes: Ciclismo Pasión – Facebook: El ciclismo no es una locura es una pasión.
Fotos: Facebook de Lucrecia Hernández.