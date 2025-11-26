Bajo el lema “Con María, misioneros de esperanza”, la feligresía de Olavarría está convocada a participar de la Santa Misa en honor a la Virgen en el marco del Jubileo de la Esperanza. El rezo del Santo Rosario comenzará a las 18:00 horas.

Olavarría. La comunidad católica de Olavarría se prepara para celebrar la Fiesta de la Inmaculada Concepción el próximo lunes 8 de diciembre en el Parque Mitre.

La celebración se enmarca en el Jubileo de la Esperanza y tendrá como lema: “Con María, misioneros de esperanza”.

Horarios y Participación

La jornada de fe comenzará con el rezo del Santo Rosario a las 18:00 horas, seguido de la Santa Misa en honor a la Virgen.

Se ha extendido una invitación especial a las diferentes capillas, parroquias, colectividades, agrupaciones y colegios de la ciudad para que participen llevando a su santo patrono, estandartes o banderas.

Recomendación: Se pide a los asistentes que deseen hacerlo que traigan su propia banqueta o reposera para mayor comodidad.

Aviso: La celebración quedará suspendida en caso de lluvia.