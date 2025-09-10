Ferrosur Roca S.A. logra una prórroga por un año para la concesión del tren de carga

La Secretaría de Transporte de la Nación extendió el permiso para “garantizar la continuidad del servicio” mientras se negocia un nuevo esquema contractual que fomente inversiones privadas.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación prorrogó por el período de un año la concesión otorgada a Ferrosur Roca S.A. para la explotación de la Línea General Roca de trenes de carga. La decisión, que se oficializó a través de la Resolución 52/2025 publicada en el Boletín Oficial, exceptúa el corredor Altamirano–Miramar y los tramos urbanos.

Desde la cartera de Transporte indicaron que la medida se adoptó para “garantizar la continuidad del servicio” mientras se avanza en la elaboración de un nuevo esquema contractual. Este nuevo acuerdo buscará establecer plazos más amplios y condiciones favorables para que las empresas realicen las inversiones necesarias en infraestructura ferroviaria.

El objetivo del nuevo plan es “potenciar las inversiones privadas, mejorar la operación y fomentar la integración logística nacional y regional”. Además, se busca consolidar el transporte ferroviario como un eje fundamental para el desarrollo del nodo estratégico de Vaca Muerta.