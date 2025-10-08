Ferro Carril Sud le ganó a Loma Negra y es el Nuevo Líder del Torneo Liguista

Ferro Carril Sud consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia ante Loma Negra y se convirtió en el nuevo puntero del Torneo Liguista de Primera División. El partido, disputado en el Estadio Villa Alfredo Fortabat, se definió con un gol en el primer tiempo.

Crónica del Partido

El encuentro comenzó con Loma Negra ejerciendo una intensa presión, aunque sin lograr transformar esa iniciativa en situaciones claras de gol para el arco defendido por Vedelini.

A los quince minutos, tras una ocasión fallida de Beltrán, Ferro se reordenó en el campo de juego. El ajuste posicional dio sus frutos rápidamente: a los 19 minutos del primer tiempo, un centro desde el sector derecho encontró a Beltrán, quien conectó de cabeza para anotar el 1 a 0 a favor del carbonero. A partir del gol, Ferro ganó confianza y dominó el resto de la primera mitad.

En el complemento, Loma Negra intentó generar peligro por las bandas, pero la defensa de Ferro se mostró sólida y ordenada, cerrando los espacios. El local tuvo su oportunidad más clara con un mano a mano de Facundo Hojman que se fue desviado.

Ferro también pudo liquidar el encuentro en los pies de Iván Leal, pero el resultado no se alteró hasta el pitazo final del árbitro a los 97 minutos, sellando el triunfo por 1 a 0 para el equipo de Gustavo Liggerini.

Síntesis del Partido

Loma Negra (0): Real; Lautaro Basterrica (Andrade), Diuono, Gómez Navarro (Larraz) y Puerto; Dos Santos (Vallejos), Rubio, Franco Navarro y Smith; Hojman (Emilio Peralta) y Rivas. DT: Nicolás Rosales.

Ferro Carril Sud (1): Vedelini; Ayesa (Saenz Buruaga), Aguirre, Buongiorno (Degenhart) y Buscaglia; Campos, Malinauskas, Castañares (Álvarez) y Leal (Vales); Lareu y Beltrán. DT: Gustavo Liggerini.

Gol: 19 PT, Beltrán (Ferro).

Amonestados: Lautaro Basterrica (LN); Vedelini, Malinauskas, Beltrán y Degenhart (FCS).

Expulsado: 39 ST, Diuono (Loma Negra).

Árbitro: Nicolás Moreno.

Estadio: Villa Alfredo Fortabat.

Fuente: César Arouxet – Conexión Deportiva.