Fernando Di Carlo: “La situación de los clubes locales es caótica”

Expresó el ex futbolísta profesional y actual presidente del Club Embajadores de Olavarría. En la nota, la palabra del “Tero” sobre la actualidad de la institución que dirige y de la actividad del balompié en estos tiempos de cuarentena.

“La situación de los clubes locales es caótica. Nosotros en Embajadores desde el 15 de marzo que tenemos ingreso cero”, manifestó Fernando Clemente Di Carlo. Asimismo, agregó que “los únicos ingresos que hemos tenido es el de los padres que han colaborado con la cuota; y el resto nada. La realidad es que vivimos del alquiler del salón de fiesta, de las canchitas y de las cuotas de inferiores y escuelita. Ahora por mes estamos recaudando con suerte solo un 5% de lo que tenemos que recaudar”.

A su vez y para poder palear un poco la situación terrible que están atravesando las instituciones deportivas, el presidente de Embajadores destacó como “un logro importantísimo que se haya armado la Unión de Clubes de Olavarría, donde estamos tirando todos para el mismo lado; ya que todos tenemos la misma problemática”.

En referencia a cómo ve la posibilidad de la vuelta del balompié, el ex delantero que vistió las camisetas de Platense y Lanús en la Primera División del Fútbol Argentino mencionó que “de volver a un cierta normalidad, porque no va hacer una normalidad absoluta como era antes de la pandemia, debemos tomar todas las precauciones del caso y armar protocolos adecuados para retomar los entrenamientos, como hicieron en Tandil. Pero todo esta supeditado a lo que diga AFA y el Consejo Federal que se encuentran alineados”. Asimismo, opinó que “la decisión del Concejo Federal de alinearse con AFA es desafortunada, porque la realidad de los clubes del interior no tiene nada que ver con la de los clubes de AFA. Hoy nosotros no tenemos ingresos, y los clubes que están directamente afiliados a AFA, por más que no estén jugando, tienen un ingreso”.

Siguiendo con línea de la vuelta a las prácticas en los clubes, el “Tero” manifestó que “puede ser algo positivo para nosotros que la Conmebol esté presionando para que la Copa Libertadores empiece en septiembre; ya que Boca o River van a querer empezar a entrenar los primeros días de agosto. Y si empiezan Boca o River, van a tener que dejar que todo el fútbol del interior también empiece a entrenar”.

Finalmente y sobre la chance de que el torneo local pueda reanudarse este año, esgrimió que “si se vuelve a jugar, es imposible que se pueda jugar sin público. Se tendría que hablar con el Municipio para que deje entrar por lo menos una cierta cantidad de publico; ya que una cancha es un lugar abierto y no pasa nada si entran 100 ó 150 personas”. Pero “son ideas que van surgiendo y que luego tienen que plasmarse en un protocolo para poder llevarse a cabo”, concluyó Fernando Di Carlo.