Feria Artesanal por el Día de la Madre: Cuatro Días de Producción Local en la Plaza Central

La feria se extenderá desde este jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre en el Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín). El domingo, la propuesta incluye un show de folclore a cargo de Luis Gallastegui.

Con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, la Plaza Central de Olavarría será sede de una nueva Feria Artesanal que se extenderá por cuatro días, comenzando hoy, jueves 16 de octubre, y finalizando el domingo 19 de octubre.

La feria busca impulsar, reconocer y apoyar la actividad artesanal en el Partido, promoviendo un espacio de encuentro y colaborando con la economía social.

Horarios y Propuestas

Días y Horarios: Jueves 16, viernes 17 y sábado 18: Apertura a partir de las 10:00 horas . Domingo 19: Apertura a partir de las 15:00 horas .

Lugar: Paseo de Artesanos, Plaza Central ( Rivadavia y San Martín ).

Paseo de Artesanos, Plaza Central ( ). Show Musical: El domingo, a partir de las 17:00 horas, habrá un show de folclore a cargo de Luis Gallastegui.

Los artesanos locales fiscalizados presentarán una gran variedad de producciones, utilizando diversas técnicas, entre ellas: papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.