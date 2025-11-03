Federico Chingotto y Alejandro Galán Ganan su Séptimo Título en el Premier Pádel de Egipto

La dupla formada por el olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán se consagró campeona del “Newgiza Premier P2” en Egipto, sumando su séptimo título de la temporada en el Circuito Premier Pádel.
Chingotto y Galán demostraron un dominio total en el partido decisivo, superando a los españoles Paquito Navarro y Jon Sanz con un contundente doble 6/2 en tan solo 55 minutos de juego.
Con este resultado, la pareja se acerca en puntos a los líderes del circuito, Tapia y Coello, quienes no participaron en este torneo y regresarán a la competición en el Mundial por parejas de Kuwait.
Categoría Femenina
En la rama femenina, la final fue protagonizada por cuatro jugadoras españolas:
- Ganadoras: Ari Sánchez y Paula Josemaría.
- Resultado: Vencieron por 6-3 y 6-0 a Alejandra Salazar y Martina Calvo.
Sánchez y Josemaría, consideradas las número dos del ranking, obtuvieron así su sexto título de la temporada y el segundo de forma consecutiva, aprovechando la ausencia de la dupla Triay-Brea.