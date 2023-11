Federico Cajén brindó una charla a internos alojados en la Unidad Nº 2

Recientemente, los alumnos de la Escuela Primara para Adultos Nº 701 con sede en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica recibieron la visita de Federico Cajén, quien les brindó una charla sobre adicciones y consumo problemático.

La misma formó parte de un ciclo de charlas con diferentes temáticas que se realizan en el marco de los 140 años de la Escuela, los 50 años de la Modalidad de Adultos y los 40 años de Democracia.

Cajén es olavarriense y durante treinta y dos años su vida estuvo atravesada por las adicciones, por lo cual su relato en primera persona convoca a jóvenes y adultos a repensarse frente al flagelo de las drogas para ver que es posible una salida. Luego de su última recuperación fundó una Consultora de adicciones por medio de la cual brinda conferencias, es coach, facilitador de procesos de cambio en las personas, familias y organizaciones. Se transformó en idóneo en superación personal y motivación a partir de compartir su propia experiencia de vida.

“El objetivo de la charla fue sensibilizar a los alumnos sobre las adiciones, el consumo problemático y sobre todo la esperanza de una nueva vida que cualquiera puede llegar a emprender ya sea teniendo problemas de drogas u otros obstáculos, en el caso de ellos los judiciales. Les planteé la posibilidad de prepararse en este tiempo de detención para cuando logren la libertad, en el caso de una persona que tiene problemas con el consumo el tema es hacerlo para después afrontar las responsabilidades y comprometerse con la vida. Todo esto es posible si la persona en un principio se deja ayudar, tiene disciplina y hace las cosas desde el amor. Tiene que ver con lo familiar, prepararse a través del estudio o formarse en un oficio, son muchas las alternativas”, relató Cajén.

Ante un auditorio de más de 70 internos, los relatos del visitante captaron la atención de cada uno, no dudaron en compartir sus vivencias y preguntar libremente al coach.

“Fue un momento único, de mucho silencio y respeto. Los vi a todos escuchar atentamente – remarcó Cajén – inclusive al terminar la charla se acercaron muchos de ellos a conversar y preguntar, los vi con una sonrisa. Me pareció muy positivo y me reconfortó mucho que sentirlos motivados por la vida, con la conciencia de que a veces hay que esperar porque todo no es ahora y que con paciencia van a lograr cada uno de ellos sus objetivos. En muchos de ellos vi mucha paz”.

Cajén se capacitó en diferentes áreas como Facilitador, Neuroliderazgo, Prevención, Mentoring y Coaching, esta fue su primera visita a la Unidad de máxima seguridad y destacó que “me fui con la sensación de haber cumplido con mi tarea de prevención, motivación e inspiración sobre todo. Debo remarcar la predisposición de todos, desde que ingrese hasta que llegue a la escuela, fue evidente la excelente predisposición tanto de los docentes y directivos de la Escuela que me convocaron, como el personal del Servicio Penitenciario, el director de la Unidad inclusive que estuvo en la charla, fue realmente increíble”.

Por último, quedó abierta la posibilidad de seguir trabajando en otras Unidades Penales con esta iniciativa que impulsó Mariel Lasso, directora de la EPA 701. La intención sería trabajar desde muchos ángulos la temática, no solamente desde la prevención sino también desde el autoconocimiento y las emociones.

Lasso comentó que “el objetivo de la charla fue sensibilizar a los alumnos para reflexionar sobre las adicciones, el consumo problemático desde la perspectiva de la esperanza de que otra vida es posible a partir de la adquisición de conocimientos y teniendo otros proyectos de vida.

Este tipo de acciones que brindan la posibilidad de repensarse frente a flagelos como las adicciones se constituye como una herramienta invaluable, al respecto el director de la Unidad 2, Carlos Silva mencionó que “durante la charla, los internos se encontraron con alguien que ya había vivido los infiernos del consumo, esto generó un ambiente diferente que les permitió una identificación con Federico y a través de su recorrido, pensar en la posibilidad de una salida. Junto a mi equipo de trabajo creemos en estos espacios de encuentro, escucha y contención que permiten fortalecer a quienes consumen para generarles un espíritu de superación, compromiso y confianza”, explicó el funcionario.