Federico Alem votó en la Escuela Normal y se emocionó al hablar de la influencia de su padre

El candidato a concejal por La Libertad Avanza instó a los vecinos a participar en las elecciones y destacó que su vocación por la política es un legado de su papá, Julio “Chango” Alem.

Federico Alem, candidato a concejal por la Alianza La Libertad Avanza, emitió su voto en la mañana de este domingo en la Escuela Normal, en compañía de su padre, Julio “Chango” Alem.

Tras sufragar, el candidato alentó a los ciudadanos a participar: “Que los vecinos se acerquen a votar, hasta las 18 horas están abiertas las puertas de los establecimientos educativos y es importante ejercer nuestro derecho como ciudadanos”, sostuvo. Alem también aprovechó la oportunidad para agradecer “especialmente a los fiscales, que hoy dedican toda su jornada a defender el voto de cada vecino”, destacando su compromiso para garantizar la transparencia electoral.

Por su parte, su padre, Julio “Chango” Alem, se mostró visiblemente emocionado: “Siento muchísima emoción. Porque la política fue durante más de 20 años, al lado de Helios Eseverri, una parte de mi vida muy importante que me marcó mucho. Y ver que Fede ahora sigue ese camino, con la vocación que lo está haciendo, para mí es una emoción enorme”, expresó.

Federico Alem concluyó el momento con una reflexión personal sobre el apoyo de su padre: “Siempre venimos juntos a votar, desde chiquito viví la política en casa y mucho del camino que hoy recorro es gracias a él”.