Familias TDAH Olavarría repudia el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “No somos invisibles”

La Asociación Civil denuncia el impacto económico y social que la medida genera en el día a día de las personas con discapacidad y sus familias, exigiendo a los legisladores que defiendan sus derechos y no abandonen a los más vulnerables.

La Asociación Civil Familias TDAH Olavarría ha expresado su enérgico repudio al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, haciendo un llamado directo a los representantes políticos para que actúen con empatía y compromiso. “No somos invisibles”, afirman desde la organización, subrayando que la causa de la discapacidad no distingue banderas ni partidos, sino que se basa en necesidades y derechos amparados por la ley.

En un comunicado firmado por Maite Salerno (Presidente) y Romina Rodríguez (Secretaria), la Asociación enfatiza que no buscan “festejar una ley”, sino que se “cumplan los derechos” ya establecidos.

El día a día de una familia con discapacidad implica un costo económico y emocional significativo, que se ve directamente afectado por este veto:

Una hora de Acompañante Terapéutico (AT) ronda entre $5.000 y $7.000, lo que representa un mínimo de $100.000 por semana. Muchas familias realizan más de cinco terapias semanales. Costo de sesiones sin CUD: Sin el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y sus derechos asociados, cada sesión de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional o psicopedagogía podría costar un promedio de $30.000, sumando al menos $90.000 por semana por solo tres sesiones.

Preocupación por prestadores de salud y talleres protegidos

El veto también impacta negativamente en los prestadores de salud, quienes son un pilar fundamental en el acompañamiento diario de las personas con discapacidad. La Asociación destaca que los nomencladores de estos servicios no se actualizan desde hace más de un año, lo que dificulta que los profesionales puedan sostener sus gastos. Esta situación lleva a que muchos abandonen la atención a través de obras sociales, dejando a las familias sin cobertura por no poder afrontar los costos de forma particular. “Nosotros SÍ RECONOCEMOS SU TRABAJO”, afirman, valorando su compromiso más allá de los 40 minutos de una sesión, al estar disponibles “24 x 7 los 365 días del año”.

Asimismo, la organización solidariza con el reclamo de los talleres protegidos, donde los salarios de los trabajadores con discapacidad son inferiores a $30.000, a pesar de que su labor es igual a la de cualquier otro trabajador.

“No es nuestra culpa la discapacidad. No es cortar por el más débil. Es acompañar, crear políticas públicas que ayuden a quien más lo necesita y no cortar derechos a los más vulnerables”, sentencian desde la Asociación. Si bien entienden que las irregularidades deben ser auditadas y sancionadas, insisten en que no se debe “cortar el hilo por el que no solo más lo necesita y tiene un derecho real.”

Finalmente, la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría hace un llamado contundente a TODOS LOS LEGISLADORES para que demuestren empatía y acompañen a quienes los votaron para que los representen, instándolos a decir “NO AL VETO DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD”. “No sean indiferentes, vetar esta ley es abandonarnos”, concluyen.