El Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente y su esposa contra la Fundación José Manuel Estrada, que había rechazado la matrícula de sus dos hijos.

El tribunal condenó a la entidad a asegurar la continuidad escolar plena e inclusiva de los niños y realizar capacitaciones en discapacidad.

La Plata. Un fallo judicial histórico en materia de inclusión educativa se dictó a favor de los hijos del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su pareja, María Laura Cáceres. La resolución del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata hizo lugar al amparo presentado contra la Fundación José Manuel Estrada por haber negado la matrícula de sus hijos, Renata y Benicio, este último diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

El tribunal calificó la acción del colegio de City Bell como un supuesto de discriminación indirecta, al considerar que la exclusión de ambos niños tuvo un impacto desproporcionado «por motivos de discapacidad» y que la entidad educativa no pudo justificar su decisión con una finalidad legítima.

La Decisión Judicial

El fallo detalló la condena a la Fundación José Manuel Estrada a:

Garantizar la continuidad escolar de Benicio y Renata hasta la finalización de sus respectivos ciclos educativos (secundario para la niña y primario/secundario para el niño). Asegurar una educación plena, integradora e inclusiva para Benicio, atendiendo a sus particularidades, destrezas y capacidades. Disponer los ajustes razonables necesarios para la inclusión educativa del niño. Realizar instancias de capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos para todo su personal, como garantía de no repetición.

Además, el tribunal recomendó a ambas partes —padres y Fundación— fortalecer el vínculo en el marco de un trato respetuoso para garantizar que los niños vivan su proceso educativo de modo armonioso y digno.

El Origen del Conflicto

El conflicto se inició en octubre de 2024, cuando Rey y Cáceres fueron notificados de que el Colegio José Manuel Estrada no renovaría la matrícula de sus hijos para el ciclo lectivo 2025. La familia interpretó esta decisión, que afectaba directamente al menor con TEA, como un acto de discriminación y una vulneración del derecho a la educación inclusiva.

El fallo representa un importante precedente judicial que podría impactar positivamente en muchas familias argentinas con niños con TEA, ayudando a exigir la contención y el acompañamiento que el sistema educativo debe garantizar por ley.