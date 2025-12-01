El locutor de radio jubilado y vecino de Loma Negra falleció a los 75 años. Sus restos serán inhumados hoy, lunes 1 de diciembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Loma Negra. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Víctor Raúl Paulo, ocurrido en Loma Negra a la edad de 75 años.

Víctor Raúl fue Locutor de Radio Jubilado y reconocido por haber sido el conductor del programa «El Club de los Recuerdos» en Radio Olavarría y Cadena 103. Era nacido en Olavarría y vecino de la localidad de Loma Negra.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Marcelo, Débora, Vanesa y Soledad; sus hijos políticos Gladys y Gabriel; sus nietos Belén, Nicolás, Ian, Catalina, Justina, Leonel, Antonella y Alexis; su bisnieto Felipe; sus hermanas, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Sin Velatorio ni Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 1 de diciembre , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.