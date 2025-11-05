El vecino del Barrio San Vicente y oriundo de Olavarría falleció hoy a los 70 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados el viernes en Pinos de Paz.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Victor Oscar Kriger, conocido afectuosamente como “Ruso”, ocurrido en Olavarría hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, a la edad de 70 años.

Victor Oscar se desempeñaba como Jubilado Ceramista, era oriundo de Olavarría y residía en el Barrio San Vicente de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Mónica, sus hijos Lorena, Ariel y Diego, sus hijas políticas Samanta y Lorena, sus nietas Rocío, Aisha y Matilda, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D “. Horario: Comienza a las 17:00 hs. y finaliza a las 20:00 hs.

España 2942, Departamento “D “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: Viernes 7 de noviembre de 2025, a las 8:30 horas .

Viernes 7 de noviembre de 2025, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.