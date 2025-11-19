El joven, vecino de Barrio Padre Kolbe, está siendo velado en la sala C de España 2942. Sus restos serán inhumados hoy, miércoles 19 de noviembre, a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo dolor el fallecimiento de Thiago Joel Farías, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 18 de noviembre de 2025, a la temprana edad de 15 años.

Thiago Joel era Estudiante de la Escuela Secundaria N° 22, nacido en Olavarría y vecino del barrio Padre Kolbe.

Participan de su fallecimiento: Su papá Daniel y su esposa Laura; su hermana Nina; sus abuelos Carlos y Margarita; su bisabuela María; sus tíos y primos; su abuela Claudia, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, miércoles 19 de noviembre , a las 10:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.