La jubilada de 65 años, oriunda de Olavarría, falleció ayer. Sus restos están siendo velados en la sala D de España 2942. La inhumación se realiza hoy, sábado 29 de noviembre, a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Stella Maris Ugalde de Burgos, ocurrido en Olavarría el día de ayer, viernes 28 de noviembre de 2025, a la edad de 65 años.

Stella Maris era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio 12 de Octubre.

Participan de su fallecimiento: Su esposo Miguel Ángel Burgos; sus hijos Rocío y Nicolás Burgos; sus hijos políticos Florencia Izarriaga y Javier Caniqueo; sus hermanos Julio, Liliana, Miriam y Mariano Ugalde; hermanos políticos; sobrinos; consuegras Marta y Vanesa, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: Comenzó a las 08:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, sábado 29 de noviembre , a las 11:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.