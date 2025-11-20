La vecina de Barrio Santa Isabel, oriunda de Olavarría, falleció ayer en Bahía Blanca. Su velatorio se realiza hoy en la sala B de España 2942 de 15:00 a 17:00 horas, y la inhumación será mañana viernes 21 de noviembre a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Stella Maris Roldán, ocurrido en Bahía Blanca el día de ayer, miércoles 19 de noviembre de 2025, a la edad de 64 años.

Stella Maris era Empleada de Comercio, nacida en Olavarría y vecina del barrio Santa Isabel.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Jonatan, Nicolás, Sebastián y Emiliano; sus hermanos Oscar, Liliana, Sandra y Roxana; sus sobrinos, sobrinos políticos, primos, amigos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B». Horario: Hoy, jueves 20 de noviembre , de 15:00 a 17:00 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, viernes 21 de noviembre , a las 9:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.