La vecina de Barrio San Carlos y empleada de Senasa falleció hoy en Olavarría. Sus restos serán cremados mañana miércoles 19 de noviembre a las 12:30 horas en Pinos de Paz.
Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Silvina Gabriela Gómez de García, ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 18 de noviembre de 2025, a la edad de 44 años.
Silvina Gabriela era Secretaria Administrativa de Senasa, nacida en Olavarría y vecina del barrio San Carlos.
Participan de su fallecimiento: Su esposo Cristian García; sus hijos Lucas y Alma García Gómez; sus padres Juan Carlos Gómez y Marta Isabel Wilwert; su hermano Darío Gómez; sus padres políticos Juan y Mirta; sus amigos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
Por voluntad familiar, no se realizará velatorio ni responso.
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
Día y Hora: Mañana, miércoles 19 de noviembre, a las 12:30 horas.
Servicio Adherido a: Coopelectric.