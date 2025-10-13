Falleció Rosa Nélida Minich Schwindt, jubilada y vecina del Barrio Luján

La mujer, oriunda de Colonia Hinojo, falleció hoy 13 de octubre a los 89 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Rosa Nélida Minich Schwindt, ocurrido en Olavarría hoy, 13 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.

Rosa Nélida era Jubilada y Pensionada, oriunda de Colonia Hinojo y apreciada vecina del Barrio Luján.

Su partida es lamentada por su hijo Miguel; su hija política Alejandra Paul; sus nietos del corazón, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio se realiza hoy, lunes 13 de octubre, de 13:00 a 21:00 horas.

España 2942, Departamento “B”. El velatorio se realiza Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.