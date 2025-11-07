La vecina del Barrio 10 de Junio y oriunda de Olavarría falleció hoy. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Rosa Delia Scavuzzo Viuda de Mosquera, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, a la edad de 81 años.

Rosa Delia, quien era Jubilada y Pensionada, residía en el Barrio 10 de Junio y era oriunda de Olavarría. Deja una gran familia.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Marcelo, Mario y Marcela, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Horario: Hoy, viernes 7 de noviembre, de 10:00 a 13:00 hs.

España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.