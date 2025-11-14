El jubilado, oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942. El velatorio finalizará mañana, sábado 15 de noviembre, a las 10:30 horas. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.
Se comunica el sensible fallecimiento de Roberto Ismael Dirazar, conocido afectuosamente como “Quique”, ocurrido hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 86 años.
Roberto Ismael era Jubilado, nacido en Olavarría y vecino del Barrio Luján. Deja un gran vacío en su extensa familia.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Pablo y Sebastián; sus hijos políticos Claudia y Lucas; sus nietos Juliana, Martín, Ciro, Karen y Lourdes; sus nietos políticos Matías y Micaela; sus bisnietos Mía y Keo; sus hermanos Julio y Angélica; y demás deudos.
Servicio de Sepelio
-
Velatorio: España 2942, Departamento “D”.
-
Horario: Mañana, sábado 15 de noviembre, de 8:00 a 10:30 horas.
-
-
Responso: Capilla Ardiente.
-
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
-
Día y Hora: A confirmar.
-
-
Servicio Adherido a: Coopelectric.