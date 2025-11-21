La vecina de Barrio Villa Floresta falleció hoy en Olavarría. Está siendo velada en la sala B de España 2942, y sus restos serán inhumados mañana, sábado 22 de noviembre, a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica el sensible fallecimiento de Ofelia Yolanda Enrique vda. de Dume «Yoli», ocurrido en Olavarría el día de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, a la edad de 74 años.

Ofelia Yolanda era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Villa Floresta.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Nazareno y Jesús; su hija política Giovana; sus nietos Denisse, Gianna, Tomás, Alejo y Bautista; sus hermanos Alfredo y Norma; sus hermanos políticos, sobrinos, amigos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B».

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, sábado 22 de noviembre , a las 8:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.