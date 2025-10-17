Falleció Néstor Oscar Albanese, vecino de Pueblo Nuevo

Tenía 78 años y era oriundo de Espigas. Sus restos son velados en España 2942, departamento “E”, y serán inhumados este sábado a las 10:30 en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría despide a Néstor Oscar Albanese, quien falleció este 17 de octubre de 2025, a los 78 años de edad.

Vecino del barrio Pueblo Nuevo y nacido en Espigas, Albanese era jubilado y muy querido por su familia y amigos. Su fallecimiento enluta a su esposa Stella Maris Scavuzzo, su hija María Emilia Albanese, su nieta India Medina, además de sus hermanos, sobrinos y demás seres queridos.

El velatorio se lleva a cabo en España 2942, departamento “E”, y el responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Posteriormente, sus restos serán inhumados este sábado 18 de octubre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

El servicio está adherido a Coopelectric.