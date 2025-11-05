El jubilado, oriundo de Rallo, Italia, y vecino del Barrio Pueblo Nuevo de Olavarría, falleció hoy a los 76 años en Ciudadela. Sus restos serán cremados mañana en Pinos de Paz.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Narciso Corradini, ocurrido en Ciudadela hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, a la edad de 76 años.
Narciso era un Jubilado técnico afinador de Pianos, había nacido en Rallo, Trento, Italia, y residía en el Barrio Pueblo Nuevo de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Capilla Ardiente (jueves 6 de noviembre de 2025, 16:30 hs.).
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: Mañana, jueves 6 de noviembre de 2025, a las 17:00 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.