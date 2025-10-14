Falleció Mirta Noemí Tesi de Taraborrelli, jubilada y vecina de Villa Arrieta (Sierras Bayas)

La mujer, oriunda de Sierras Bayas, falleció hoy 14 de octubre a los 69 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Mirta Noemí Tesi de Taraborrelli, ocurrido en Olavarría hoy, 14 de octubre de 2025, a la edad de 69 años.

Mirta era Jubilada, oriunda y vecina de Sierras Bayas, donde residía en Villa Arrieta.

Su partida es lamentada por su esposo José Taraborrelli; sus hijas: Gabriela, Elizabeth, Danisa y Débora; sus nietos: Rocío, Aldana, Agustina, Francisco, Nina y Gennaro; sus hijos políticos: Roberto, Maximiliano, Fabio y Gustavo, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio/Responso: Sin velatorio y sin responso.

Sin velatorio y sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.