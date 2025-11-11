El querido vecino, oriundo de Capital Federal, falleció a la avanzada edad de 97 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados hoy, martes, en Loma de Paz.

Se comunica el sensible fallecimiento de Máximo Boubee, conocido por todos como “Maneco”, ocurrido ayer, lunes 10 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 97 años.

“Maneco” fue un respetado Productor Agropecuario y vecino del Microcentro de la ciudad. Aunque su vida se desarrolló aquí, había nacido en Capital Federal.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás deudos, rogando una oración en su memoria.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Horario: El velatorio comienza hoy a las 11:30 horas .

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, martes 11 de noviembre , a las 14:30 horas .

Hoy, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.