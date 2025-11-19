La vecina de Barrio Hipólito Yrigoyen falleció hoy en Olavarría. Sus restos serán inhumados esta misma tarde, miércoles 19 de noviembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. No habrá velatorio ni responso.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Marta Teresa Pinedo de Bórmida, ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, a la edad de 64 años.

Marta Teresa era Jubilada, oriunda de Olavarría y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen.

Participan de su fallecimiento: Su esposo Alberto Bórmida; sus hijos Milagros, Juan Ignacio, Rodrigo y Mercedes; sus hijos políticos Francisco y Betina; sus nietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Sin Velatorio. Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, miércoles 19 de noviembre , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.