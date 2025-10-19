Falleció Marta Beatriz Mazars, vecina del Barrio Santa Isabel

La mujer, oriunda de Entre Ríos, falleció hoy 19 de octubre a los 84 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Marta Beatriz Mazars, ocurrido en Olavarría hoy, 19 de octubre de 2025, a la edad de 84 años.

Marta era Jubilada y Pensionada, oriunda de Entre Ríos y apreciada vecina del Barrio Santa Isabel.

Su partida es lamentada por su hija Silvina Fric; su hijo político Fabián Ortiz; sus nietos Rodrigo, Franco y Morena; su nieta política Mariela; sus bisnietos Zaira y Thiago, y demás familiares y amigos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Habilita de 14:00 a 22:30 horas y reabre mañana lunes a las 08:00 horas.

España 2942, Departamento “D”. Habilita de y Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.