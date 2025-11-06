El vecino de Sierra Chica falleció a los 86 años en Olavarría. Sus restos son velados hoy en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Oscar Romero, conocido afectuosamente como “Gato”, ocurrido en Olavarría ayer, miércoles 5 de noviembre de 2025, a la edad de 86 años.

Mario Oscar era Jubilado, oriundo de Hinojo y residía en Sierra Chica.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Olga, su hijo Gabriel, su hija política Laura Altafini, su madre política Nancy Paz, sus hermanas, sus sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C “. Horario: Hoy, jueves 6 de noviembre, de 10:00 a 14:00 hs.

España 2942, Departamento “C “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.