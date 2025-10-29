Falleció Mario Cristóbal Ramos

El jubilado municipal y vecino del Barrio Provincias Argentinas, oriundo de General La Madrid, falleció hoy a los 84 años. No se realizará velatorio y sus restos serán cremados en Pinos de Paz.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Cristóbal Ramos, ocurrido en Olavarría hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a la edad de 84 años.

Mario Cristóbal, quien se desempeñaba como Jubilado Municipal, era oriundo de General La Madrid y residía en el Barrio Provincias Argentinas de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su hijo Daniel Ramos, sus hijos del corazón Nancy, Viviana, German, Karina y Marcelo, sus nietos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sin velatorio.

Sin velatorio. Responso: Sin responso.

Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.