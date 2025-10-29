Falleció Mario Cristóbal Ramos

El jubilado municipal y vecino del Barrio Provincias Argentinas, oriundo de General La Madrid, falleció hoy a los 84 años. No se realizará velatorio y sus restos serán cremados en Pinos de Paz.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Cristóbal Ramos, ocurrido en Olavarría hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a la edad de 84 años.
Mario Cristóbal, quien se desempeñaba como Jubilado Municipal, era oriundo de General La Madrid y residía en el Barrio Provincias Argentinas de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Su hijo Daniel Ramos, sus hijos del corazón Nancy, Viviana, German, Karina y Marcelo, sus nietos, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Sin responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.