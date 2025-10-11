Falleció María Rosa Giordano, vecina del Barrio Mariano Moreno

La mujer, oriunda de Córdoba, falleció este 10 de octubre a los 82 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados hoy sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de María Rosa Giordano, ocurrido en Olavarría el 10 de octubre de 2025, a la edad de 82 años.

María Rosa era jubilada, oriunda de Córdoba y apreciada vecina del Barrio Mariano Moreno.

Su partida es lamentada por su esposo Rafael Valentín Barrera; sus hijos Claudio Daniel, Patricia Graciela y Gustavo Rafael; sus nietos Jesica, Emiliano, Santiago y Julieta; sobrinos, demás familiares y amigos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio habilita desde las 10:00 horas.

España 2942, Departamento “C”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.