Falleció Margarita Elisa Gómez Viuda de Di’Zillo, “Tita”

La vecina del Barrio ACUPO, oriunda de Entre Ríos, falleció hoy a los 87 años. Sus restos serán velados en España 2942 e inhumados mañana en Loma de Paz a las 10:30 hs.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Margarita Elisa Gómez Viuda de Di’Zillo, conocida afectuosamente como “Tita”, ocurrido en Olavarría hoy, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 87 años.

Margarita era Jubilada y Pensionada, oriunda de Entre Ríos y residía en el Barrio ACUPO de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Patricia, Roberto, Néstor y Mirta, sus hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D “. Horarios: Martes 28 de octubre de 17:00 a 21:00 hs. y Miércoles 29 de octubre de 09:30 a 10:30 hs.

España 2942, Departamento “D “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Miércoles 29 de octubre a las 10:30 hs .

Miércoles 29 de octubre a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.