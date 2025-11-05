La adolescente, oriunda de Olavarría y vecina del Barrio 104 Viviendas, falleció en La Plata. Sus restos serán inhumados mañana, jueves 5 de noviembre, en el Cementerio Municipal.

Se participa con profundo dolor el fallecimiento de Luz del Cielo Vivas, ocurrido en La Plata ayer, martes 4 de noviembre de 2025, a la temprana edad de 16 años.

Luz del Cielo era estudiante, había nacido en Olavarría y residía en el Barrio 104 Viviendas de nuestra ciudad.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “A”. Horario: Habilitada de 15:00 hs. a 20:00 hs.

España 2942, Departamento “A”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal.

Cementerio Municipal. Día y Hora: Mañana, jueves 5 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas.