Falleció Luis Oscar Iacomella, “Bachicha”, jubilado y vecino de Loma Negra

El hombre, oriundo de General La Madrid, falleció este 10 de octubre a los 59 años. Sus restos serán inhumados mañana sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Luis Oscar Iacomella, conocido afectuosamente como “Bachicha“, ocurrido en Olavarría el 10 de octubre de 2025, a la edad de 59 años.

Luis era jubilado, nacido en General La Madrid y apreciado vecino de Loma Negra.

Su partida es lamentada por su esposa Rosanna Liotta, su madre Rosa, su hermano Mario, sus sobrinos Oscar y Martín, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”.

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, sábado 11 de octubre de 2025, a las 9:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.