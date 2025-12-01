El vecino de Barrio Mariano Moreno, oriundo de Charata (Chaco), falleció ayer en Olavarría. Sus restos están siendo velados en la sala C de España 2942. La inhumación se realizará hoy, lunes 1 de diciembre, a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Lucio Héctor Benito “Pocholo”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, domingo 30 de noviembre de 2025, a la edad de 81 años.

Lucio Héctor era Comerciante Jubilado, nacido en Charata (Chaco) y vecino del barrio Mariano Moreno.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Norma Beatriz Oger; sus hijas Albalia y Yanina; su hijo político Fernando; sus nietos Agustín, Theo, Sophia, Sebastián, Emilia, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «C». Horario: Hoy, lunes 1 de diciembre, de 08:00 a 10:30 horas (comenzó ayer a las 16:00 hs.).

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 1 de diciembre , a las 10:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.