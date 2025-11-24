El vecino de Barrio Mariano Moreno y oriundo de Olavarría falleció ayer en Mar del Plata. No habrá velatorio ni responso. Sus restos fueron inhumados hoy, lunes 24 de noviembre, a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Lorenzo Alberto Yáñez, ocurrido en Mar del Plata el día de ayer, domingo 23 de noviembre de 2025, a la edad de 76 años.

Lorenzo Alberto era Gerente de Obras Sanitarias de Coopelectric Jubilado, nacido en Olavarría y vecino del barrio Mariano Moreno.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Rodrigo y Francisco; sus hijas políticas María Inés y Bárbara; sus familiares, sus amigos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Sin Velatorio.

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 24 de noviembre , a las 10:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.