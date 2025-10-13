Falleció Lilia Constancio, “Lila”, jubilada y vecina del Barrio Sarmiento

La mujer, oriunda de Cacharí, falleció este 12 de octubre a los 97 años. Sus restos serán inhumados hoy lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Ramona Lilia Constancio Frías Viuda de Pajón, conocida cariñosamente como “Lila“, ocurrido en Olavarría el 12 de octubre de 2025, a la edad de 97 años.

Ramona era Jubilada y Pensionada, oriunda de Cacharí y vecina del Barrio Sarmiento.

Su partida es lamentada por sus hijas Araceli Mabel y Zulma Azucena Pajón; sus hijos políticos Néstor Merlo y Luis Paggi; sus nietos Alejandro, Andrea, Guillermo Merlo, María Eugenia y Juan Manuel Paggi; sus bisnietos Agustín, Lucía, Pilar, Franco y Matías; su hijo en el afecto Rodolfo Airolde, y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio habilita desde las 8:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, a las 14:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.