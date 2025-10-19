Falleció Lidia Edith Silvestri Vda. de Godoy, jubilada y vecina de Villa Floresta

La mujer, de 82 años, falleció hoy 19 de octubre. Sus restos están siendo velados y serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Lidia Edith Silvestri Viuda de Godoy, ocurrido en Olavarría hoy, 19 de octubre de 2025, a la edad de 82 años.

Lidia era Jubilada y Pensionada, oriunda de Buenos Aires y apreciada vecina de Villa Floresta.

Su partida es lamentada por su hija Lorena Godoy; su hijo político Mariano Merlos; sus nietos Ramiro y Bautista; su hermana Susana Silvestri, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio se realiza hoy, domingo 19 de octubre, de 14:00 a 22:00 horas.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 08:30 horas.