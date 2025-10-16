Falleció Lía Nora Linares de Amata, jubilada y vecina de Villa Floresta

La olavarriense falleció ayer 15 de octubre a los 71 años. Sus restos están siendo velados y serán inhumados hoy jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Lía Nora Linares de Amata, ocurrido en Olavarría ayer, 15 de octubre de 2025, a la edad de 71 años.

Lía era Jubilada, oriunda de Olavarría y apreciada vecina de Villa Floresta.

Su partida es lamentada por su esposo Carmelo Amata; sus hijos Carlos Javier y Mariela Yanina; su hija política Soledad del Valle; sus nietos, hermanas, hermanos políticos, tíos, primos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó hoy, jueves 16 de octubre, a las 07:00 horas.

España 2942, Departamento “C”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Hoy, jueves 16 de octubre de 2025, a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.