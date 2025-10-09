Falleció Justa Beatriz Buldain viuda de Urrutia, “Nené”, vecina del Microcentro

La jubilada y pensionada de 85 años, nacida en Buenos Aires, falleció este 8 de octubre. Sus restos serán inhumados mañana jueves en el Cementerio de Espigas.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Justa Beatriz Buldain viuda de Urrutia, conocida afectuosamente como “Nené“, ocurrido en Olavarría el 8 de octubre de 2025, a la edad de 85 años.

Justa era Jubilada y Pensionada, oriunda de Buenos Aires y apreciada vecina del Microcentro de la ciudad.

Su partida es lamentada por sus hijos Ernesto Oscar y Jorge Luis Urrutia; su hija política Hilda Mabel Suarez; sus nietos María Luz, María Sol, María Belén y Brisa Urrutia; su bisnieto Ramiro; su sobrino Sergio Urrutia y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”.

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Espigas .

Cementerio Municipal de . Día y Hora de Inhumación: Mañana, jueves 9 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.