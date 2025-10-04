Falleció Juan Waldemar Wally, “Johnny”: Ex Subsecretario de Cultura, Profesor, Escritor e Historiador

El reconocido vecino de Olavarría, de 87 años y oriundo de Balcarce, falleció este 4 de octubre. Sus restos son velados en Olavarría y serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Waldemar Wally, conocido afectuosamente como “Wally” o “Johnny“, ocurrido en Olavarría el 4 de octubre de 2025, a la edad de 87 años.

Juan Wally fue una figura de gran trayectoria y reconocimiento en la comunidad, desempeñándose como Ex Subsecretario de Cultura, además de ser Profesor de Filosofía, Escritor e Historiador. Nacido en Balcarce, era un apreciado vecino del Barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es lamentada por su esposa María Luisa Legato; sus hijos Pablo, María del Carmen, Juan José, Tomás Juan Manuel, Marcos Agustín, Santiago y María Guadalupe Wally; sus once nietos, su bisnieto Tino Battistella y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”.

España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.