El vecino del Barrio Bancario II, oriundo de Olavarría, falleció a los 91 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados mañana, sábado, en Loma de Paz.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Juan Pedro Rodríguez, conocido afectuosamente como “Gallego”, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, a la edad de 91 años.

Juan Pedro era Mecánico y Jubilado de Coopelectric, había nacido en Olavarría y residía en el Barrio Bancario II. Una vida de servicio, tanto a los autos como a la cooperativa.

Participan de su fallecimiento: Sus hermanos, sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Horario: Comienza hoy a las 16:00 hs., cierra a las 21:00 hs. y reabre mañana a las 07:00 hs.

España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, sábado 8 de noviembre , a las 10:30 horas .

Mañana, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.