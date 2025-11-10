El vecino del Barrio San Vicente, oriundo de Olavarría, falleció en el día de hoy. No se realiza velatorio, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha y hora a confirmar.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Juan Carlos Vilches, conocido afectuosamente como “El Flaco”, ocurrido en Olavarría hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, a la edad de 80 años.
Juan Carlos era jubilado, oriundo de Olavarría y residía en el Barrio San Vicente.
Participan de su fallecimiento: Su esposa, hijos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: No se realiza velatorio.
- Responso: A confirmar.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.