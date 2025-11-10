El vecino del Barrio San Vicente, oriundo de Olavarría, falleció en el día de hoy. No se realiza velatorio, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha y hora a confirmar.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Juan Carlos Vilches, conocido afectuosamente como “El Flaco”, ocurrido en Olavarría hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, a la edad de 80 años.

Juan Carlos era jubilado, oriundo de Olavarría y residía en el Barrio San Vicente.

Participan de su fallecimiento: Su esposa, hijos y demás deudos.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: No se realiza velatorio.
  • Responso: A confirmar.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
