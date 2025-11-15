El vecino de Barrio Mariano Moreno falleció hoy a los 86 años. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 16 de noviembre a las 8:30 horas.
Se comunica el sensible fallecimiento de Juan Carlos Prado, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a la edad de 86 años.
Juan Carlos Prado era Jubilado, nacido en Olavarría y vecino del Barrio Mariano Moreno.
Servicio de Sepelio
Por voluntad familiar, no se realizará velatorio ni responso.
-
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
-
Día y Hora: Mañana, domingo 16 de noviembre, a las 8:30 horas.