Falleció José Luis Tinta, “Pachi”, empleado de Transportes Malvinas y vecino del Barrio Sarmiento

El olavarriense falleció este 8 de octubre a los 55 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de José Luis Tinta, conocido afectuosamente como “Pachi“, ocurrido en Olavarría el 8 de octubre de 2025, a la edad de 55 años.

José Luis se desempeñaba como Empleado de Transportes Malvinas, era oriundo de Olavarría y un apreciado vecino del Barrio Sarmiento.

Su partida es lamentada por su esposa María; su hijo Guido; sus hijos y nieto en el afecto; sus padres Adelina y José; sus hermanos, hermanos políticos, padres políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comenzó hoy a las 7:00 horas y el horario de finalización está a confirmar.

España 2942, Departamento “B”. El velatorio y el horario de finalización está a confirmar. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.